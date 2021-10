Qualificazioni Mondiali 2022: Muller abbatte il muro della Romania, ok Olanda e Croazia

QUALIFICAZIONI MONDIALI

L’attaccante del Bayern ribalta la situazione (2-1) a 9’ dalla fine dopo il pari di Gnabry. Klaassen e Perisic decisivi rispettivamente in Lettonia e a Cipro

La Germania soffre in casa contro la Romania ma vince in rimonta. Dopo il vantaggio ospite di Hagi (9’), Gnabry pareggia i conti al 52’; all’81’ Muller sigla poi il 2-1 nel match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Bene l’Olanda in trasferta: Klaassen impone l’1-0 in Lettonia. La Croazia passa 3-0 a Cipro: decidono le reti di Perisic (45’), Gvardiol (80’) e Livaja (90’). Rigore sbagliato da Modric.

GRUPPO E

Per un Ramsey che fa fatica a trovare minuti sul campo con la maglia della Juventus (contro la quale ha lanciato recentemente delle frecciatine a distanza), eccolo invece andare a segno a Praga nel match contro la Repubblica Ceca; forse anche fin troppo. Perché al vantaggio firmato da lui al 36’, il suo Galles subisce l’1-1 due minuti più tardi a opera di Pesek. Cechi che ribaltano tutto a inizio ripresa proprio grazie un autogol dello juventino. Daniel James sigla il definitivo 2-2 al 69’. L’Estonia piega in casa 2-0 Bielorussia: decisivo Sorga al 58’, prima della rete di Zenjov.



GRUPPO G

A Riga l’Olanda va a prendersi tre punti fondamentali che le consente di volare in testa al girone da sola con 16 punti. Gli ospiti vincono 1-0 grazie a Klaassen, che al 19’ perfeziona il vantaggio olandese con un gran girata al volo di destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Depay.

Termina 1-1 tra Turchia e Norvegia. Akturkoglu sblocca il risultato a favore dei turchi al 6’, su assist di Under; Thorstvedt pareggia i conti al 42’. Non c’è partita a Gibilterra, dove il Montenegro passa 3-0. Dopo il vantaggio di Marusic (7’), Beqiraj chiude i conti con una doppietta tra il 44’ e il 68’ (la prima rete viene messa a segno su rigore).



GRUPPO H

Con qualche fatica in più del previsto, la Croazia sbanca Cipro e rimane in resta al gruppo insieme alla Russia (16 punti). Un gol di Kramaric, al 23’, viene successivamente annullato dal Var per un’irregolarità commessa in precedenza. La rete per i vicecampioni del mondo in carica arriva comunque al 45’, quando Perisic sfrutta alla perfezione un suggerimento di Modric. Quest’ultimo sbaglia il rigore del possibile 0-2 al 54’, ma il raddoppio finale arriva all’80’ grazie a Gvardiol. Tris firmato da Livaja in pieno recupero.

Russia di misura contro la Slovacchia. Un clamoroso autogol di Skriniar dà in un certo senso un aiuto ai padroni di casa, che riescono in questo modo a vincere con un episodio al 24’: l’interista anticipa in spaccata il suo portiere, che sembrava essere agevolmente in anticipo su un traversone dalla sinistra. Poker della Slovenia a Malta. Dopo un controllo al Var, viene convalidato il gol dello 0-1 messo a segno al 27’ da Ilicic, servito da Balkovec. Sloveni che raddoppiano poi al 50’ con Sporar e triplicano al 60’ ancora con Ilicic. Di Sesko il poker definitivo (67’).



GRUPPO J

Sesto successo in sette partite nel girone per Germania: piegata nel finale la Romania 2-1. Il fallo di Burca su Werner potrebbe valere subito il rigore a favore dei padroni di casa, fischiato subito dall’arbitro Cakir (molto discusso per Milan-Atletico Madrid); questa volta però il Var fa cambiare idea al direttore di gara. Passano pochissimi secondi e la Romania passa in vantaggio: al 9’, grande gol di Ianis Hagi, il quale con una splendida giocata ammutolisce Amburgo e fa impazzire la curva rumena: tunnel su Rudiger e sinistro vincente con la punta del piede. Gnabry spreca il pari da pochi passi, mentre Reus impegna Nita con i pugni. Nel finale di tempo Gnabry sfiora il palo dal limite. Quest’ultimo ristabilisce la parità al 52’ con un bel diagonale destro da fuori area. Reus e Werner si divorano il 2-1 in spaccata. Havertz non ci crede fino in fondo a un bel pallone messogli da Muller. Ed è proprio il numero 13 a firmare il gol vittoria: calcio d’angolo dalla destra, spizzata aerea di Goretzka e tap-in vincente di Muller. Tedeschi a +6 sul secondo posto. È 1-1 tra Islanda e Armenia. Ospiti avanti con Hovhannisyan al 35’; padroni di casa che agguantano l’1-1 con Johannesson al 77’. Liechtenstein-Macedonia del Nord 0-4: reti di Velkovski (39’), Alioski (66’), Nikolov (74’) e Churlinov (83’).