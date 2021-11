Qualificazioni Mondiali 2022, Irlanda del Nord-Italia 0-0: azzurri costretti ai playoff

IRLANDA DEL NORD-ITALIA 0-0

Insigne e compagni non sfondano il muro nordirlandese, la Svizzera stende 4-0 la Bulgaria e costringe gli uomini di Mancini a giocarsi tutto agli spareggi di fine marzo

di

DANIELE PEZZINI

L'Italia fallisce la qualificazione diretta ai Mondiali 2022 e sarà costretta ad affrontare i playoff per provare a volare in Qatar. Contro l'Irlanda del Nord gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 al termine di un match estremamente complicato e avaro di emozioni. La contemporanea vittoria della Svizzera sulla Bulgaria fa scivolare al secondo posto nel girone gli uomini di Mancini, che si giocheranno tutto negli spareggi di fine marzo. Irlanda del Nord-Italia, le immagini del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Niente da fare. Un'Italia brutta e affaticata fallisce l'appuntamento con la qualificazione diretta al Campionato del Mondo e dovrà, come accaduto nel 2017 sotto la guida di Ventura, giocarsi l'accesso al torneo più prestigioso agli spareggi. Gli azzurri pagano soprattutto l'eccessiva leggerezza offensiva e, pur dominando sul piano del gioco, non creano mai i presupposti per sbloccare un match ostico, contro una squadra tecnicamente inferiore, ma tosta e ben messa in campo. La goleada svizzera contro i bulgari fa il resto. La buona notizia, se così si può dire, è che ora c'è il tempo per resettare tutto: il 26 novembre Bonucci e compagni scopriranno chi sarà il loro primo avversario, dopodiché ci saranno 4 mesi per lavorare su un appuntamento da non fallire. Semifinali il programma il 24 o 25 marzo (in casa), finale il 28 o 29 (e qui gli spauracchi principali sono il Portogallo di CR7 e la Svezia di Ibra). Due match in cui far valere quel titolo di Campione d'Europa che l'Italia si è cucita sul petto pochi mesi fa e che ora sembra solo un ricordo lontano.

Al Windsor Park di Belfast Mancini sceglie Insigne come falso 9 e lancia dal 1' Tonali e Berardi per provare a scardinare il 5-3-2 avversario. Gli azzurri prendono presto in mano le redini del gioco, provando a manovrare il pallone da dietro e a sfruttare gli inserimenti dei "piccoli" davanti. In fase di non possesso i nordirlandesi sono estremamente abbottonati e l'Italia fatica a trovare spazi col fraseggio rasoterra, affidandosi molto ai lanci a scavalcare la linea difensiva, ma non riuscendo quasi mai a entrare con pericolosità in area di rigore. Il netto predominio territoriale degli uomini di Mancini si tramuta in un paio di mezze occasioni, ma nulla in grado di impensierire Peacock-Farrell e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

A inizio ripresa subito dentro Cristante per un impalpabile (e ammonito) Tonali, ma la prima, clamorosa chance è per i padroni di casa. Lewis, completamente dimenticato sulla sinistra, pesca Saville nel cuore dell'area, che colpisce a botta sicura ma trova la risposta impeccabile di un Donnarumma fin lì spettatore. I gol di Okafor e Vargas a Lucerna costringono gli azzurri ad andare a caccia del vantaggio, ma la squadra sembra quasi innervosirsi e continua a faticare a creare occasioni degne di nota. Al 63' ha una buona chance Chiesa, ma il suo sinistro a giro sibila a fil di palo. Subito dopo Mancini getta nella mischia Belotti al posto di Barella, alzando ulteriormente il baricentro. Per l'assalto finale spazio anche a Locatelli, Bernardeschi e poi Scamacca, ma la manovra dell'Italia diventa sempre più confusionaria e imprecisa. Il terzo gol elvetico, che costringerebbe gli azzurri a segnarne almeno due, taglia definitivamente le gambe a una squadra fisicamente al limite. Al 90', addirittura, l'incredibile occasione dell'1-0 capita a Washington su un'uscita fantasiosa di Donnarumma, ma l'attaccante nordirlandese colpisce incredibilmente addosso a Bonucci appostato sulla linea di porta.

IL TABELLINO

Irlanda del Nord-Italia 0-0

Irlanda del Nord (5-3-2): Peacock-Farrell; Dallas, Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; Davis, McCann, Saville (27' st C. Evans); Whyte (27' st Washington), Magennis.

Ct: Baraclough

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (35' st Scamacca); Barella (19' st Belotti), Jorginho (24' st Locatelli), Tonali (1' st Cristante); Berardi, Insigne (24' st Bernardeschi), Chiesa.

Ct: Mancini

Arbitro: Kovacs

Marcatori:

Ammoniti: Tonali (I), Magennis (IN), Peacock-Farrell (IN)

Espulsi: