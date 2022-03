Qualificazioni Mondiale 2022: Italia-Macedonia del Nord con stadio al 100% di capienza

LA DEROGA

Il Governo ha deciso: dall'1 aprile la capienza degli stadi tornerà al 100%, ma c'è una deroga per la Nazionale firmata dal sottosegretario Vezzali

La riapertura completa degli stadi è a un passo. Il Governo ha preso la propria decisione e a partire dall'1 aprile tutti gli impianti italiani potranno contare sul 100% della capienza, mentre l'accesso per quelli all'aperto sarà possibile anche solo con il Green Pass base. Per quanto riguarda il campionato, tutte le partite dalla 31.a giornata, in programma nel weekend del 3 aprile, sfrutteranno le nuove indicazioni, ma con loro anche la Nazionale. Getty Images

L'Italia di Mancini, impegnata il 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord nello spareggio per il Mondiale 2022, potrà contare su una deroga, come ha confermato Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport. "La curva epidemiologica si sta alzando, ma con il ministro Speranza abbiamo condiviso la possibilità di dare alla Figc una deroga al 100% anche senza aspettare il 31 marzo - ha commentato Vezzali - . Il 31 marzo terminerà lo stato d’emergenza e si andrà verso una normalità, che non sarà più quella pre-Covid, ma daremo il segnale di un’apertura al 100% sia per gli stadi, sia per gli impianti al chiuso".

Dopo le parole è arrivata la firma della stessa Vezzali, che ha confermato la piena capienza del "Barbera" per l'impegno degli Azzurri. "Ho firmato la deroga per la partita dei playoff di qualificazione ai campionati del mondo di calcio, Italia-Macedonia del Nord, in programma al 'Renzo Barbera' di Palermo giovedi' 24 marzo. Gli azzurri di Mancini potranno contare così sul massimo dell'apporto del pubblico", ha scritto in un tweet.

L'atto concede, rispetto alle attuali normative relative alle capienze degli impianti sportivi, la deroga per la sola partita di Palermo, con circa una settimana di anticipo rispetto alle aperture previste dal nuovo decreto del governo. Fino al 30 aprile, per accedere agli impianti all'aperto basterà il green pass base mentre per quelli al coperto servirà quello rafforzato. La mascherina FFP2 resterà obbligatoria sia al chiuso, sia all'aperto.

Per quanto riguarda invece l'attività sportiva, all'aperto non servirà alcun green pass, mentre per accedere agli spogliatoi e alle docce servirà quello rafforzato, così come per ogni pratica sportiva al chiuso, fino al 30 aprile.