Playoff Mondiali, il piano per preparare l'Italia

VERSO I PLAYOFF

Le ipotesi per aiutare Mancini ad avvicinarsi al meglio l'appuntamento con gli spareggi: ampio stage a fine gennaio, poi spostamento della 30esima giornata di Serie A

L'Italia prova a guardare avanti e studia il piano di avvicinamento ai playoff Mondiali. In attesa di conoscere il primo avversario degli azzurri (sorteggio in programma il 26 novembre), nel mondo del calcio sono cominciate le manovre per tentare di aiutare il ct Roberto Mancini a preparare al meglio un appuntamento da non fallire. Due le ipotesi sul tavolo: un ampio stage durante la prossima sosta per le nazionali, a cavallo tra gennaio e febbraio, e lo spostamento della 30esima giornata di Serie A, attualmente in calendario il 20 marzo e dunque a ridosso del via dei playoff (che partono il 24). L'obiettivo, in questo caso, sarebbe quello di consegnare i ragazzi a Mancini con qualche giorno d'anticipo e senza le fatiche di un turno appena disputato. Getty Images

Se riguardo alla prima proposta non sembrano esserci ostacoli di alcun genere, considerando la pausa già in programma e legata alle qualificazioni sudamericane, sulla seconda ci sarà da lavorare e non poco. Il problema, ovviamente, è legato a quando eventualmente recuperare la giornata, in cui per altro è in calendario il derby di Roma. Difficile trovare un turno infrasettimanale, visti anche i tanti impegni europei dei club italiani, altrettanto difficile farla slittare a fine campionato. La Serie A infatti terminerà il 22 maggio, ma già dal 2 giugno la Nazionale sarà impegnata con le prime partite della Nations League 2022/23. La trattativa tra Figc e Lega è già cominciata, ma come dichiarato dallo stesso presidente federale Gravina, si preannuncia molto complicata.

