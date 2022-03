Playoff Mondiali, è la notte della verità: Ibra contro Lewa, CR7 sfida i giustizieri dell'Italia

PLAYOFF QATAR 2022

Alle 20.45 calcio d'inizio dei match che valgono un posto in Qatar: Polonia-Svezia e Portogallo-Macedonia del Nord

Una sfida da dentro o fuori, un match che vale un posto al sole del Qatar. È tempo di finali playoff: Polonia-Svezia e Portogallo-Macedonia del Nord sono le partite che assegneranno due degli ultimi tre slot disponibili per le nazionali europee ai Mondiali 2022. Ibrahimovic contro Lewandowski, Cristiano Ronaldo contro Trajkovski e gli altri giustizieri dell'Italia. Gare in cui, come insegna l'esperienza degli azzurri, non è consentito sbagliare.

La Polonia si presenta alla partita decisiva con un doppio vantaggio: da un lato c'è il fattore campo (si giocherà allo stadio della Slesia di Chorzow), dall'altro c'è la condizione fisica. I polacchi, infatti, hanno potuto preparare al meglio la sfida dopo l'esclusione dai giochi della Russia, che avrebbe dovuto essere la loro avversaria in semifinale, mentre gli svedesi sono reduci da 120' ad alta tensione contro la Repubblica Ceca, liquidata solamente ai supplementari con un gol di Quaison. Il ct Andersson, tuttavia, potrà ora contare sull'apporto di Zlatan Ibrahimovic, assente per squalifica in semifinale: l'attaccante del Milan partirà della panchina (la coppia d'attacco sarà Isak-Kulusevski), ma è pronto a dare una mano ai suoi a gara in corso. Michniewicz, invece, si affiderà a due bomber del calibro di Milik e Lewandowski per scardinare la difesa scandinava.

Quello tra Portogallo e Macedonia del Nord è, almeno sulla carta, un match senza storia. Tuttavia lo era anche quello tra i macedoni e l'Italia di Mancini: CR7 e compagni sanno dunque che l'impegno non è da prendere sottogamba e ne sono ancora più consapevoli dopo lo spavento contro la Turchia, quando i lusitani hanno rischiato di buttare via una partita quasi in cassaforte, salvo poi ringraziare la scarsa mira dagli undici metri di Burak Yilmaz. Per strappare la sesta partecipazione consecutiva ai Mondiali la nazionale allenata dal ct Santos si affiderà al tridente Otavio-Jota-Ronaldo, con gente come Leao e Joao Felix pronta a subentrare dalla panchina. I ragazzi di Milevski invece sono a caccia di un'impresa storica: dopo aver giocato il loro primo europeo in estate, ora vogliono il colpo grosso e per ottenerlo potranno puntare anche sul rientrante Elmas, oltre naturalmente che sull'eroe di Palermo, Trajkovski.

Il tutto in attesa di novità per quanto riguarda l'ultimo mini-girone: Scozia-Ucraina è stata rinviata a giugno a causa del conflitto in corso, la vincente affronterà in finale il Galles, reduce dal successo sull'Austria targato Gareth Bale.

