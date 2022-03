Mancio: ballottaggi Balo-Joao Pedro e Grifo-Zaccagni. Ci sarà Luiz Felipe 

VERSO I PLAYOFF MONDIALI

Il ct dell'Italia pronto a una maxi convocazione in vista dell'impegno con la Macedonia del Nord e dell'eventuale seconda partita

Mancini, verso una maxi convocazione di una trentina di giocatori in vista dei playoff mondiali, è orientato a chiamare Balotelli, nonostante stia giocando in un campionato poco performante come quello turco. L'alternativa è Joao Pedro. L'altro ballottaggio che riguarda l'attacco è quello tra Grifo e Zaccagni, con il primo che potrebbe essere un'alternativa anche nel ruolo di mezzala. In difesa, sicura la convocazione di Luiz Felipe, che gli consente di avere un centrale di destra capace di servire direttamente le punte.

Resta in dubbio uno dei veterani della gestione Mancini: Federico Bernardeschi. Il commissario tecnico sta seriamente pensando di non chiamarlo a meno che dimostri, nelle prossime uscite con la Juve, di essere tornato in condizioni accettabili. Un altro che rischia di essere lasciato fuori dalle convocazioni per i playoff è Calabria. Il Mancio chiamerà dai 32 ai 34 giocatori e da lì potrà pescare i 23 definitivi per le singole partite, che non dovranno per forza essere gli stessi.

Intanto ha parlato delle sfide decisive per Qatar 2022 il presidente federale Gravina: "Le persone che parlano di possibile disastro sono le stesse che non ci mettono nelle condizioni ideali. Ho sentito Mancini, è tranquillo".