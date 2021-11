Macedonia del Nord, il ct: "Italia favorita, noi outsider solo sulla carta"

I CT DELLE AVVERSARIE

Milevski: "Abbiamo qualità, l'esito lo deciderà il campo"

Il ct della Macedonia del Nord, prima avversaria dell'Italia, ha parlato del sorteggio dei playoff per Qatar 2022. "L'Italia è campione d'Europa. Abbiamo grande rispetto per l'avversario e per il suo allenatore - ha spiegato Blagoja Milevski al sito ufficiale della Federcalcio locale - Nel calcio di oggi ci sono outsider solo sulla carta. Tutto ciò che accade sul campo è una storia completamente diversa. Secondo la classifica l'Italia è favorita, ma sarà il campo a darci l'esito del match. Abbiamo dimostrato durante le qualificazioni di avere qualità, così come tutte le altre partecipanti agli spareggi e faremo del nostro meglio per confermarlo". Getty Images

PORTOGALLO, SANTOS: "BENE GIOCARE SEMPRE IN CASA"

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha commentato il sorteggio dei playoff per Qatar 2022 che lo ha messo di fronte alla Turchia e poi eventualmente alla vincente di Italia- Nord Macedonia: "Prima dobbiamo battere la Turchia, quella è la partita più importante. Poi penseremo a vincere l'eventuale. Prendiamo le cose positive di questo spareggio: per esempio giocare eventualmente entrambe le gare in casa è buono, eviti anche il viaggio che con due sfide ravvicinate rappresenta un fattore in più".

TURCHIA, KUNTZ: "PORTOGALLO? POSSIAMO FARCELA"

"E'uno dei 'gironcini' più difficili in assoluto ma come è cresciuta la Nazionale in queste qualificazioni mi lascia ben sperare, possiamo farcela anche se ci sono Portogallo e Italia". Così il ct della Turchia Stefan Kuntz dopo il sorteggio degli spareggi mondiali. "E' un bel percorso da fare - ha detto ancora a Fifa Tv -, e speriamo di giocare la finale perché vorrebbe dire disputarla in casa".