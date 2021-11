Italia: Tonali e Berardi le novità contro l'Irlanda del Nord, Sirigu resta a casa

Si deve vincere e con tanti gol per mantenere il vantaggio della differenza reti nei confronti della Svizzera (al momento +2) nella corsa al primo posto nel girone che vale il pass diretto in Qatar. Ecco perché Roberto Mancini ha in mente due novità nell'Italia che domani sera a Belfast contro l'Irlanda del Nord si gioca la qualificazione ai Mondiali: Tonali e Berardi. C'è bisogno di forze fresche per abbattere in fretta il muro degli avversari ed evitare una partita con l'acqua alla gola e con l'orecchio teso anche alla partita casalinga della Svizzera contro la Bulgaria. Dentro allora il milanista a centrocampo al posto di Locatelli più che dell'inesauribile - anche se un po' stanco - Barella, e dell'attaccante del Sassuolo al posto di un Belotti ancora indietro di condizione nel tridente con Insigne (Scamacca l'alternativa) e Chiesa. Jorginho, che non dovrebbe più andare sul dischetto in caso di rigori, a completare il centrocampo