Italia, Mancini perde Chiellini, Berardi e Caputo

La Nazionale dovrà affrontare Bulgaria e Lituania senza i due attaccanti del Sassuolo e il difensore della Juve

Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, l'Italia di Mancini perde tre pedine preziose in vista delle prossime partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Gli azzurri dovranno affrontare infatti le gare contro Bulgaria e Lituania senza Berardi, Caputo e Chiellini. I tre non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia e sabato lasceranno il ritiro della Nazionale per far subito ritorno ai club di appartenenza. Getty Images

Per i match contro Bulgaria e Lituania Mancini dovrà dunque fare a meno di due attaccanti e un difensore. Un problema che il ct non avrà difficoltà ad affrontare vista l'ampia rosa a disposizione, ma che comunque leva qualità ed esperienza al gruppo azzurro.

Proprio Berardi era stato tra i migliori in campo nella gara con l'Irlanda del Nord e Chiellini era rimasto in campo per tutta la partita. Al momento non sono ancora chiari i motivi dei rientri anticipati dei tre azzurri, ma verranno immediatamente valutati dai rispettivi staff medici appena torneranno nei rispettivi club.