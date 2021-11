Italia, Bonucci capitano con la Svizzera: "Infortuni? Non mi sono mai tirato indietro"

Recuperato dall'affaticamento muscolare, Leonardo Bonucci contro la Svizzera ci sarà e indosserà la fascia di capitano. L'Italia si gioca una sfida fondamentale per la qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022, ma lo farà senza diversi giocatori che hanno dovuto lasciare Coverciano per infortunio, non senza polemiche: "Ci hanno fatto sorridere. Io non mi sono mai tirato indietro sia col club che con la Nazionale - ha commentato il difensore -. E' giusto esserci sempre e dopo due giorni di recupero per l'affaticamento, sono tornato ad allenarmi".