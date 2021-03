Inter: Bastoni, Barella e Sensi in Nazionale

NAZIONALE

È arrivato il via libera dell'ATS di Milano, i nerazzurri arriveranno mercoledì a Parma

"Vorrei i giocatori dell'Inter” aveva detto Roberto Mancini in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale e la Figc è scesa in campo per accontentare il suo ct con una richiesta ufficiale all'Ats Milano per modificare l'indirizzo dell'isolamento fiduciario di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi e permettere loro di raggiungere il ritiro azzurro entro mercoledì. Missione compiuta, perché L’Ats ha dato il via libera che mancava e domani i tre nerazzurri raggiungeranno Parma per unirsi agli azzurri di Mancini (dopo i risultati dei tamponi che i giocatori nerazzurri hanno svolto oggi).

I tre giocatori nerazzurri sono risultati tutti negativi ai giri di tamponi effettuati ad Appiano finora e quindi la Figc ha ottenuto il sì dell'ATS per interrompere il loro isolamento e prendere parte a Italia-Irlanda del Nord di giovedì sera. La stessa cose che era avvenuta per gli stranieri della rosa di Conte chiamati dalle rispettive Nazionali, che hanno ottenuto il via libera dall'Azienda di Tutela della Salute per proseguire la quarantena nei propri Paesi e rispondere quindi alle convocazioni.

Prima di raggiungere il resto del gruppo azzurro, Bastoni, Barella e Sensi svolgeranno oggi ad Appiano Gentile una seduta di allenamento con i giocatori rimasti a disposizione di Antonio Conte.

