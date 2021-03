Il Mancio in Lituania per agganciare Lippi e lasciarsi la Svizzera alle spalle

VERSO QATAR 2022

Stasera la nazionale può raggiungere un traguardo storico e prendere il largo nel girone di qualificazione

Raggiungere Lippi nel numero di risultati utili consecutivi (25) è già un traguardo ambizioso. Soprattutto se si considera che da quando Mancini ha preso in mano la nazionale (quasi 3 anni fa), l'Italia, vincendo stasera, dal numero 20 del ranking mondiale si porterebbe al settimo posto. Al di là di traguardi prestigiosi che però non portano a risultati concreti, i tre punti in Lituania sarebbero importantissimi per il morale (tre vittorie su tre dall'inizio delle qualificazioni mondiali) e la classifica (con la Svizzera, vera avversaria per il primo posto del girone, lasciata alle spalle, anche se con una partita in meno).

Ci sono abbastanza motivazioni, insomma, per tentare di vincere su un campo non semplicissimo, anche a causa del terreno di gioco sintetico a cui i nostri calciatori non sono abituati. C'è poi da fare i conti con la stanchezza dovuta alla serie di spostamenti e al fatto di dover giocare partite delicate ogni tre giorni. Ecco perché Mancini sembra intenzionato a far riposare alcuni elementi chiave, come Bonucci e Insigne. Tra assenze forzate e turnover, insomma, si va verso una nazionale inedita e con una difesa tutta da scoprire.

Davanti a Donnarumma, Toloi, al debutto, a destra con Acerbi e Bastoni centrali ed Emerson Palmieri a sinistra. A centrocampo, Pellegrini, Locatelli e Pessina, con il tridente Chiesa, Immobile e Bernardeschi in attacco. La struttura di gioco sarà comunque sempre la stessa, con gli automatismi che questa squadra ha ormai memorizzato. Resta da capire se la fluidità della manovra risulterà quella convincente di molte partite dell'era Mancini o quella altalenante delle ultime uscite. Ma mai come stavolta sono i tre punti l'obiettivo fondamentale degli azzurri.