Belgio, il ct Martinez: "Con la Bielorussia Lukaku non giocherà 90'"

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

"Dopo la seduta di oggi capiremo se la rosa sarà in forma e se potremo schierare Mertens"

Arriva dal ritiro del Belgio un assist per l'Inter. Il ct Roberto Martinez, infatti, ha annunciato l'impiego part-time di Romelu Lukaku nel match contro la Bielorussia. "Lui e De Bruyne sicuramente non giocheranno per tutti i 90' - ha detto in conferenza stampa - perché hanno già dato tanto nelle prime due gare. Dopo la seduta di oggi capiremo se potremo schierare Mertens e Carrasco". Il bomber del Napoli è in forse per un problema alla spalla. Getty Images

L'annuncio di Martinez non può che fare contento Antonio Conte, che conta sui gol dell'attaccante belga nella volata scudetto. E riaverlo giovedì ad Appiano senza 270' nelle gambe e un po' più riposato è una buona notizia in vista della sfida di sabato sera al Dall'Ara contro il Bologna. Con il Milan a -6 (sebbene con una gara in più), i nerazzurri non possono permettersi passi falsi che riaprirebbero improvvisamente un campionato che da qualche settimana ha preso la direzione di Milano sponda nerazzurra.



Belgio-Bielorussia, partita della terza giornata del gruppo E di qualificazione ai Mondiali del 2022 in programma martedì alle 20:45, sarà trasmessa in diretta sul Canale 20 e in streaming sul nostro sito.