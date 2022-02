Balotelli: "Con me forse l'Italia avrebbe vinto più facilmente Euro 2020"

Mario Balotelli ha partecipato allo stage dell’Italia del 26 gennaio e forse tornerà in campo per le qualificazioni ai Mondiali: questo almeno il progetto de “Le Iene” che sono andate prima da Roberto Mancini e poi proprio dall'attaccante dell'Adana Demirspor per convincere il mister e aiutare il calciatore con la convocazione. L’inviato propone al ct azzurro un profilo utile per una squadra perfetta, quello di “super” Mario, e gli legge un contratto contenente una serie di comandamenti che il calciatore dovrà seguire alla lettera per essere convocato in Nazionale. Se li rispetterà Mancini dovrà impegnarsi a chiamarlo. Le regole da rispettare sono: fare almeno 10 gol, 8 assist, prendere al massimo un cartellino giallo e comportarsi bene anche fuori dal campo. Come ultimo punto da seguire c’è la “preghiera del Mancio”, da recitare ogni sera!

