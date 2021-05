Argentina: Scaloni convoca 10 'italiani', ma non c'è posto per Dybala

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

Il ct della Celeste ha chiamato 30 giocatori per il doppio impegno con Cile e Colombia a giugno

Non c'è Paulo Dybala nella lista dei 30 convocati dell'Argentina per il doppio impegno di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Cile e Colombia. Il ct Scaloni ha convocato 10 'italiani': Lautaro Martinez (Inter), Romero e Palomino (Atalanta), Musso, De Paul e Molina (Udinese), Pezzella e Martinez Quarta (Fiorentina), Correa (Lazio) e Dominguez (Bologna). C'è Messi e con lui Aguero, nonostante la stagione travagliata al Manchester City. Getty Images

E' un'Argentina a trazione 'italiana' quella che il 3 giugno affronterà il Cile e l'8 giugno la Colombia, alla caccia di un posto per Qatar 2022. E' la prima convocazione per Molina, Romero e De Paul, mentre Dybala rimane fuori per scelta tecnica. L'ennesima delusione per la Joya, la cui stagione condizionata dagli infortuni è davvero da dimenticare.

LA LISTA DEI CONVOCATI