Anche Ibra ha un cuore: si commuove in conferenza parlando del figlio Vincent

Anche Zlatan Ibrahimovic ha un cuore. Durante la conferenza stampa dal ritiro della Svezia, si è commosso quando ha parlato di suo figlio Vincent, con cui si è riunito per un po' al momento del rientro in nazionale. Come racconta Zlatan, il secondogenito dell'attaccante non voleva che se ne andasse di nuovo, arrivando alle lacrime: "Vincent ha pianto quando me ne sono andato, ma ora va bene". Lo stesso Ibra non è riuscito a trattenere la commozione davanti alla stampa.