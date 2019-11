Spagna, è il giorno del ritorno di Luis Enrique

SPAGNA

Portare la Spagna a Euro 2020 come prima del girone e testa di serie e poi ricevere il benservito .E' questo lo strano (e impietoso) destino di Robert Moreno, ct delle Furie Rosse dal 9 giugno scorso quando Luis Enrique rinunciò all'incarico per stare vicino alla figlia di 9 anni scomparsa a fine agosto. L'ex vice di Lucho ha salutato in lacrime ieri sera lo spogliatoio dopo la goleada contro la Romania e oggi alle 12.30 la Federcalcio annuncerà in conferenza il ritorno del tecnico asturiano che guiderà la Spagna a Euro 2020.

Moreno ha portato la Spagna all'Europeo con un cammino quasi immacolato, grazie a 9 vittorie e 2 pareggi e ora è costretto a farsi da parte nonostante un contratto in essere. Secondo 'Marca', inoltre, non sarà più nemmeno il vice di Luis Enrique, proprio per scelta dell'asturiano e nonostante un rapporto professionale e un'amicizia solida dal 2008. Sono diversi i motivi che hanno portato il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, a questa inattesa decisione. Come riporta 'Sport', il numero 1 del calcio spagnolo ha voluto mantenere la parola data a Luis Enrique, sia in forma privata che pubblica, ovvero "puoi tornare quando vuoi". E ora questo giorno è arrivato. Il secondo motivo risiede nel fatto che per la fase finale Rubiales vuole un uomo di esperienza e di grande leadership per tenere unito il gruppo. A questo si aggiungono anche dubbi prettamente sportivi: i pareggi e il gioco espresso contro Svezia e Norvegia, le rivali più forti del gironi, non hanno convinto. Certamente la modalità non è stata il massimo, visto che è trapelata sui media locali e questa cosa non è affatto piaciuta al commissario tecnico ad interim, che non ha nascosto un certo disappunto e ieri ha disertato la conferenza post-partita. Quando un gesto vale più di mille parole.

