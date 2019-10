Spagna da record: per la prima volta in campo giocatori di 11 club diversi

Novantanove anni e 699 partite giocate dopo ci si può sorprendere ancora di qualcosa nel calcio? In Spagna sì, ed è successo nella sfida di qualificazione a Euro 2020 contro la Norvegia (1-1 con beffa finale di King al 94'). A Oslo è stata scritta comunque una nuova pagina di storia per le Furie Rosse che per la prima volta sono scese in campo dall'inizio con undici giocatori di undici club diversi: un evento mai verificato prima.

