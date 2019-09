Qualificazioni Euro 2020: Romania-Spagna su Canale 20 e su Sportmediaset.it

EURO 2020

Con Romania-Spagna tornano le grandi esclusive Mediaset delle Qualificazioni ad Euro 2020: all'Arena Nazionale di Bucarest stasera alle 20:45 (diretta Canale 20 e streaming Sportmediaset.it), le Furie Rosse tenteranno di vincere la quinta partita consecutiva del gruppo F ma i padroni di casa sono in grande forma e sono pronti all'impresa. Verso Romania-Spagna

La Spagna, capolista del girone, ha battuto Svezia, Norvegia, Malta e Far Oer con una differenza reti di +9 ma si appresta ad affrontare la trasferta più difficile con numerosi assenti: da Isco ad Asensio sino a Morata e Diego Costa. Non che le stelle manchino a Moreno, vedi Sergio Ramos, Busquets e Rodrigo ma la Romania allenata dall'ex Milan Contra e con nell'undici titolare Chiriches (appena passato dal Napoli al Sassuolo) e Puscas (ex Inter) darà filo da torcere: ci attendiamo grande spettacolo.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMANIA (4-3-3): Tatarusanu; Benzar, Chiriches, Grigore, Tosca; Stanciu, R.Marin, Anton; Deac, Puscas, Grozav. Ct Contra

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Diego Llorente, Jordi Alba; Sergio Busquets, Saul, Parejo; Rodrigo, Paco Alcacer, Oyarzabal. Ct Moreno

DIRETTA: alle 20.45 su Canale 20 e Sportmediaset.it