Qualificazioni Euro 2020: Repubblica Ceca-Inghilterra su Canale 20

Le Qualificazioni Euro 2020 entrano nel vivo con le ultime partite dei gironi: in pali i posti per il prossimo Europeo e l'Inghilterra è pronta a staccare il pass. Battendo la Repubblica Ceca, infatti, lascerebbe gli avversari (secondi nel gruppo A) a nove punti con due partite da giocare: allo stesso tempo i cechi hanno l'occasione di riaprire il discorso primo posto. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva venerdì dalle 20.30 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it. Qualificazione Euro 2020: le partite

Il precedente parla chiaro, 5-0 per i Leoni inglesi, ma da quel momento la Repubblica Ceca (che recupera l'ex Roma Schick) ha cambiato marcia vincendo tre delle successive quattro partite anche se la sconfitta di settembre contro il Kosovo ha lasciato il segno sul ct Silhavy. Nessun problema per l'Inghilterra, invece, con quattro vittorie su quattro segnando 19 gol e subendone solo quattro. Southgate non avrà Alli, Oxlade-Chamberlain e Lingard ma con giocatori del calibro di Kane, Sterling e Henderson non si può dire sia in emergenza.

PROBABILI FORMAZIONI

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Suchy, Celustka, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. Ct Silhavy

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Gomez, Chilwell; Henderson, Rice, Barkley; Sterling, Kane, Sancho. Ct Southgate

Tv: in diretta dalle 20.30 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it