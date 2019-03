Qualificazioni Euro 2020, gruppo A: altra cinquina dell'Inghilterra, Montenegro schiantato 5-1

25/03/2019

MONTENEGRO-INGHILTERRA 1-5

A Podgorica l'Inghilterra di Gareth Southgate trova un'altra cinquina, dopo il 5-0 rifilato alla Repubblica Ceca. Inizio soft, con ritmi bassi. L'Inghilterra tiene palla, il Montenegro pensa a difendersi: emblematico il dato di passaggi riusciti a metà primo tempo, ben 124 per gli ospiti, contro i soli 23 dei padroni di casa. Eppure il Montenegro, nell'unica occasione del primo tempo, passa in vantaggio. Al 17' Vesovic anticipa Hudson-Odoi (preferito a Sancho), penetra nell'area inglese e batte Pickford con un destro a giro. L'Inghilterra non ci sta e si riversa in avanti alla ricerca dell'immediato pareggio. La squadra di Southgate conferma la propria pericolosità (ammirata anche al Mondiale russo) sui calci piazzati, ed è con questo fondamentale che trova l'1-1. Alla mezz'ora esatta Barkley scodella in mezzo per Keane, che in elevazione batte Petkovic e trova il primo gol in nazionale. Passano otto minuti, Kane trova libero sulla fascia sinistra Hudson-Odoi, che vince il duello con il laziale Marusic, si accentra e prova il tiro. La conclusione diventa un assist perfetto per Barkley che al volo corregge in gol. Il Montenegro si fa vedere con Mugosa, in gol contro la Bulgaria, ma è troppo poco per impensierire la retroguardia ospite.



La ripresa si chiude sul 2-1 per l'Inghilterra. La ripresa è un altro monologo inglese: già in apertura di ripresa Hudson-Odoi si fa pericoloso, ma Petkovic devia in angolo. La difesa del Montenegro balla pericolosamente anche perché il centrocampo è continuamente sovrastato da Barkley, Rice e Alli. Beqiraj ha l'occasione per il 2-2 ma Keane è bravo a fermarlo in corner. Nell'Inghilterra, Sterling trova continuamente spazio per far male, Tomasevic non lo tiene in nessun modo. È proprio l'ala del Manchester City a sviluppare un'azione insistita sulla destra, il suo cross trova Savic poco reattivo e Barkley che ha gioco facile per il 3-1. È ancora Sterling a fare a pezzi la difesa del Montenegro, rendendosi protagonista anche delle ultime due reti. Prima serve un pallone a Kane che l'attaccante del Tottenham deve solo toccare in rete (71'), dieci minuti più tardi si mette in proprio sfruttando un assist di Henderson. Inghilterra a punteggio pieno nel gruppo A: la Bulgaria dista già quattro punti.



KOSOVO-BULGARIA 1-1

Gli ospiti passano in vantaggio con un colpo di testa di Bozhikov al 39', su corner di Nedelev. Il Kosovo nel secondo tempo fa la partita e cerca continuamente la via della rete. La trova al 61' con un potente tiro di Zeneli da fuori area su cui Mihaylov non può nulla. I padroni di casa vanno addirittura vicini al 2-1: Zeneli libera in area Rashica, ma Mihaylov salva e regala un punto ai suoi.