Qualificazioni Euro 2020, Germania-Olanda stasera in diretta su Canale 20 e in streaming sul sito alle ore 20.45

Per l'Olanda è già quasi un dentro o fuori, per la Germania è l'occasione di balzare al comando nel gruppo C: stasera alle 20.45 (diretta su Canale 20 e in streaming su sportmediaset.it) andrà in scena il big match delle qualificazioni a Euro 2020. Ad Amburgo si affrontano due grandi del calcio europeo, una sorta di terzo atto dopo il clamoroso 3-0 in Nations League con cui quasi un anno fa gli Oranje fecero fuori i rivali e la rivincita di marzo con il 3-2 dei tedeschi nelle qualificazioni a Euro 2020.