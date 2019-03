Qualificazioni Euro 2020, Belgio-Russia in diretta su Canale 20

21/03/2019

La prima giornata del gruppo I delle qualificazioni per Euro 2020 propone una sfida dal sapore mondiale: allo stadio King Baudouin di Bruxelles stasera si sfidano Belgio-Russia, le due grandi sorprese dei Mondiali 2018. Dries Mertens sfida Aleksandr Golovin nel match che è già una sorta di spareggio per il comando del girone, la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 20 alle 20:45.