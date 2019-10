Portogallo, Ronaldo a un passo dal mito

CR699

Da CR7 A CR699. Dopo il delizioso pallonetto al Lussemburgo Cristiano Ronaldo è un passo da quota 700 reti segnate dal 2002 ad oggi. E chissà che l’incrocio di lunedì contro l’Ucraina non possa già essere l’occasione giusta per centrare la cifra tonda che hanno toccato solo pochi dei del calcio. Cristiano Ronaldo: obiettivo 700 gol

























È comunque solo questione di tempo. Uno che ha segnato sempre, con qualsiasi maglia addosso e in qualsiasi maniera possibile non può certo fermarsi a 699 gol.

Cristiano ha distribuito gol e magie in giro per il Mondo in 21 competizioni diverse. Il 64% delle reti segnate sono griffate Real Madrid: 450 in 9 anni. Ne ha segnate 118 al Manchester United, 5 con lo Sporting Lisbona. Con la Juve fin qui ha giocato 50 partite ed è andato a segno 32 volte. 94 gol li ha realizzati con la maglia del Portogallo addosso.

Attraverso i numeri è possibile anche definire anche come lo ha fatto: 441 con il piede destro, 129 con il sinistro, 127 di testa e 2 diciamo così di fortuna...

Ha trasformato 112 calci di rigore e ha segnato 55 volte su calcio di punizione, curiosamente mai però con la maglia della Juve addosso.

È CR7. Sta per diventare CR700. Manca giusto un passo.

