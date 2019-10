Nel mirino dell'Uefa il saluto militare dei giocatori della Turchia

Anche all'Uefa non è passato inosservato il saluto dei giocatori della Turchia dopo il match vinto contro l'Albania. "Personalmente non ho visto quel gesto, che comunque potrebbe sembrare una provocazione. Il regolamento vieta riferimenti politici e anche religiosi? Sì, e posso garantire che esamineremo questa situazione. Fatemi controllare". Così il capo ufficio stampa dell'Uefa, Philip Townsend, commenta all'Ansa il saluto militare, fatto sul campo a sostegno delle forze armate turche, impegnate in un'offensiva nella Siria del Nord.