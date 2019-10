Nazionale: Chiesa torna a casa ma niente lesioni, preoccupa D'Ambrosio

Federico Chiesa ha lasciato il ritiro della Nazionale. L'attaccante azzurro, costretto a uscire prima della fine del primo tempo della sfida contro la Grecia, valida per le qualificazioni a Euro 2020 per un problema ai flessori, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno comunque escluso lesioni muscolo-tendinee. In accordo con la Nazionale il giocatore torna a casa e a Firenze inizierà da subito un percorso di recupero personalizzato.