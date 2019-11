Luis Enrique caccia l'amico Moreno, Spagna nella bufera

IL CASO

La Spagna nel caos. Il ritorno di Luis Enrique in panchina ha provocato l'effetto contrario per via dell'allontanamento di Robert Moreno. Quella che doveva essere una bellissima notizia per le Furie Rosse e per tutto il calcio si è trasformata in una bufera. Il tutto è avvenuto con modalità discutibili e c'è anche chi parla che sia stato proprio l'ex Roma a far fuori il suo storico collaboratore. L'allenatore catalano l'avrebbe messa come condizione primaria alla Federazione per il suo ritorno: "O io o lui". Strano perché i due sono sempre stati legatissimi.

Il tutto è avvenuto nel giro di pochissime ore e il ct Robert Moreno è stato esonerato pochi minuti prima del match con la Romania. Un comportamento che l'allenatore e gli stessi giocatori hanno definito vergognoso. La domanda è che in Spagna tutti si fanno è "Perché?". Ancora non ci sono risposte. Luis Enrique, che aveva abbandonato la panchina a marzo per la malattia della figlia poi drammaticamente scomparsa a fine agosto, non ha ancora parlato, mentre è atteso un comunicato stampa di Robert Moreno. Una situazione surreale perché il ct della Spagna ha sempre detto di esser pronto a tornare vice in caso di ritorno dell'amico Lucho.