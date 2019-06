La Nazionale vola e il ranking ci aiuta verso Euro 2020 e Qatar 2022

12/06/2019

Mancini può sfoggiare un bel sorriso. Non solo per il bel gioco e per le vittorie della sua Nazionale, ma anche perché passo dopo passo il ranking sta migliorando. Classifica importantissima per essere inseriti in prima o seconda fascia ai sorteggi di Euro 2020 e quello per le qualificazioni di Qatar 2022.



Detto che ormai siamo quasi qualificati per l'Europeo, il prossimo 2 dicembre a Dublino potremo vivere da protagonisti il sorteggio. Infatti gli Azzurri sono in lotta per essere inseriti in prima fascia che ci leverebbe la sicura sfida nei gironi con una big.



Discorso simile anche per il sorteggio per qualificarci ai Mondiali 2022 dove essere messi in prima fascia sarebbe fondamentale. Bisogna ricordare infatti che il flop Mondiale dello scorso anno è dovuto anche all'accoppiamento con la Spagna nel girone di qualificazione. La Nazionale è condannata a continuare a vincere per evitare altre brutte sorprese.