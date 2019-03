Portogallo, Ronaldo infortunato: Juventus in ansia. CR7: "Due settimane e sarò a posto"

25/03/2019

Brutte notizie per la Juventus direttamente da Lisbona dove Cristiano Ronaldo è uscito infortunato dopo 30' di Portogallo-Serbia. Il fuoriclasse portoghese si è fermato per un problema muscolare agli adduttori della gamba destra ed è stato sostituito da Pizzi. Le condizioni saranno da valutare e lo staff medico bianconero si è già allertato: l'obiettivo è averlo per la sfida con l'Ajax del 10 aprile. CR7 rassicura: "Due settimane e sarò ok".

Ronaldo si è fermato poco dopo aver accennato uno scatto sulla fascia sinistra, accasciandosi a terra e chiedendo il cambio alla panchina dopo qualche minuto di cure. Le condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma l'ansia della Juventus è tutta in chiave Champions League. L'obiettivo dello staff bianconero sarà quello di recuperarlo per la doppia sfida contro l'Ajax (10-16 aprile), ma dalla dinamica dell'infortunio potrebbe anche trattarsi - in un'ipotesi ben peggiore - di uno stiramento.



RONALDO: "DUE SETTIMANE E SARÒ A POSTO"

"Due settimane e sarò a posto”. La stampa portoghese riporta le parole di Ronaldo a fine gara: “Non sono preoccupato per questo infortunio, conosco bene il mio corpo. Credo che in due settimane al massimo sarò a posto".