Italia, Mancini: "Girone equilibrato, non ci sentiamo favoriti"

EURO 2020

Roberto Mancini predica calma dopo il sorteggio per Euro 2020. "C'è sempre un po' di patema. Le squadre sono tutte competitive, credo sarà un gruppo equilibrato. Stiamo facendo le cose per bene, ma dobbiamo lavorare e migliorare ancora tanto da qui all'inizio degli Europei. Le partite sono tutte da giocare, non ci sentiamo favoriti. Giocano tutte un buon calcio, giocare a Roma ci avvantaggia, ma bisogna sempre giocare", ha detto il ct azzurro. Mancini: "Girone equilibrato"

L'Italia in caso di passaggio del turno potrebbe affrontare l'Ucraina negli ottavi e la Croazia nei quarti. "Se si vuole arrivare a Londra bisogna fare tutto, ma la Croazia è finalista ai Mondiali. Ora pensiamo al primo gruppo e di passarlo bene", dichiara ancora Mancini. Sulla scelta dei 23 definitivi il ct ammette: "Tanti ragazzi hanno contribuito a questa riscossa della Nazionale, creando un ottimo gruppo. Purtroppo sono più di 23 e sarà un enorme problema". Sul Galles: "E' una sorpresa, giocano un buon calcio con giocatori che giocano quasi tutti in Premier League".

Infine sul girone di ferro con Germania, Francia e Portogallo. "E' un gruppo sicuramente difficile, e' vero che passano le prime due e le migliori terze. Non sono partite scontate, forse una delle due andrà fuori, ma se abbiamo l'obiettivo di arrivare a Londra devi affrontarle tutte", conclude Mancini.

GRAVINA: "BUON SORTEGGIO, AMICHEVOLI CON GERMANIA E INGHILTERRA"

"E' un buon sorteggio, ma non esageriamo con l'entusiasmo. Le partite vanno giocate, bisogna essere cauti e prepararsi bene. Sarà un girone equilibrato a basta poco per spostare il vantaggio da una parte o dall'altra". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, commenta il sorteggio del girone di Euro 2020. "Giocare a Roma è un piccolo vantaggio che dobbiamo sfruttare al meglio. Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri calciatori che hanno centrato un obiettivo molto importante", ha aggiunto. "La Nazionale ha riportato entusiasmo che ci consente di portare avanti gli altri obiettivi con tranquillità. Non conta solo il risultato finale della competizione, ma il processo con cui si può arrivare in fondo. Mancini e i suoi giovani sta dando un messaggio importante", conclude Gravina. Dovrebbero essere quasi certamente l'Inghilterra e la Germania le avversarie dell'Italia nelle due amichevoli di marzo, in preparazione a Euro 2020. Lo ha confermato lo stesso Gravina: "Credo ci saranno due amichevoli con l'Inghilterra e la Germania, a Wembley e penso a Monaco".