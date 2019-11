Italia, la vittoria sull'Armenia vale 9 record storici

MANCIO NELLA STORIA

L'Italia vola a Euro2020 forte di un cammino di qualificazione perfetto, come mai era avvenuto prima. Roberto Mancini è il ct dei record: dopo aver eguagliato Pozzo, l'ex Inter travolgendo l'Armenia con un clamoroso 9-1 a Palermo eguaglia un altro mito come Arrigo Sacchi e stabilisce la bellezza di nove record. Ecco quali sono. L'Italia chiude con 9 gol lapresse

1) Undicesima vittoria consecutiva in generale (migliora il primato assoluto stabilito contro la Bosnia)

2) Undicesima vittoria consecutiva per un singolo allenatore, cioé Mancini (migliorato il primato assoluto già superato di Pozzo del 1938/39)

3) Maggior numero di vittorie (13) per un singolo allenatore, cioé Mancini, dopo le prime 19 gare (eguagliato il primato di Arrigo Sacchi)

4) Record di vittorie consecutive (10) in un singolo girone eliminatorio per un campionato europeo (primato assoluto)

5) Record di vittorie in gare consecutive (14) valide per i gironi eliminatori per i campionati europei (primato assoluto)

6) Record di imbattibilità in gare consecutive (40) valide per i gironi eliminatori per i campionati europei (primato assoluto)

7) Record di vittorie consecutive (10) in un anno solare (primato assoluto)

8) Record assoluto di vittorie (10) in un anno solare (superando il primato di 9 successi consecutive stabilito nel 1990 ed eguagliato nel 1994, nel 2000 e nel 2003)

9) En plein con il maggior numero di successi (10) in un anno solare (primato assoluto)

Segnare 9 gol non è un record, ma... Nella sua storia l'Italia aveva segnato 9 gol in un singolo match soltanto in altre due occasioni, nel 1920 contro la Francia (9-4) e nel 1948 con gli Usa. Soltanto nel giugno del 1928 fece meglio (11-3 contro l’Egitto).