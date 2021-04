Euro 2020, ecco chi entrerà all'Olimpico: sorteggio e criteri

Chi saranno, come verranno scelti i 17.500 tifosi che potranno assistere alle quattro gare di Euro 2020 previste alle Stadio Olimpico di Roma? Dopo l'ok del Governo alla riapertura dello stadio per il 25% della sua capacità e l'ufficializzazione del via libera da parte della Uefa, si passa dunque al piano organizzativo. Dopo il 22 aprile, quando si chiuderà la terza fase per la possibilità di rimborso degli tagliandi già acquistati e si avrà una stima precisa dei biglietti venduti, la Uefa - riporta la Gazzetta dello Sport - scriverà ai possessori comunicando loro che la conferma del posto arriverà tramite sorteggio, presumibilmente tra fine aprile e inizio maggio. Ma il biglietto non basterà per entrare allo stadio. Via libera a chi ha ricevuto il vaccino, a chi ha già avuto il Covid con test sierologico non anteriore a una certa data o a chi ha un tampone rapido con esito negativo nelle 24-48 ore precedenti alla gara.