Croazia, Perisic scherza: "Parla in Italiano!". Rebic si arrabbia e lascia l'intervista

LO SCHERZO

Lo scherzo è bello quando dura poco. In questo caso è bastata una sola battuta a mandare su tutte le furie il nuovo acquisto in casa Milan Ante Rebic, ora in ritiro con la nazionale croata. L'attaccante stava rispondendo alle domande della stampa, quando si sono avvicinati con fare scherzoso i suoi compagni di squadra Milan Badelj e Ivan Perisic. É bastato che l'ex interista dicesse "Parla in italiano!" per far arrabbiare Rebic che, indispettito, ha abbandonato l'intervista,

Basta poco per far arrabbiare Ante Rebic, Lo ha capito bene Ivan Perisic che, con un'unica battuta scherzosa, ha mandato su tutte le furie il compagno di nazionale. Rebic stava parlando ai giornalisti croati della prossima sfida della squadra di Dalic alla Slovacchia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020 e in programma venerdì sera a Trnava, Ad un certo punto si sono avvicinarti Milan Badelj e, per l'appunto, Perisic decisi a scherzare con il compagno. Badelj, smartphone alla mano, ha iniziato a imitare i giornalisti e a filmare le dichiarazioni dell'attaccante croato. Fino a qui nessun problema, lo scherzo ha fatto ridere anche Rebic, ma all'arrivo di Perisic le cose sono cambiate.

"Parla in italiano!" ha scherzato l'ex interista, quasi a sottolineare il loro scambio di campionato. Rebic infatti, dalla Bundesliga giocherà in Serie A, mentre Perisic ha compiuto il percorso opposto. Il nuovo acquisto del Milan non ha apprezzato la battuta, rabbuiandosi e lasciando l'intervista: "Per favore, davvero, scusatemi... Finiamola qui".

Non sembra preoccuparsi dell'accaduto il tecnico della Croazia Zlatko Dalic: "È stato soltanto uno scherzo. È meglio che i giocatori scherzino piuttosto di lamentarsi".