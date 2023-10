Bonaventura, scusate il ritardo: gol con un record... particolare

ITALIA-MALTA

Il centrocampista viola è il più vecchio giocatore a segnare la prima rete in Nazionale: "E' un'emozioni grande". E la Fiorentina lo celebra sui social: "Fieri di te"

© Getty Images La copertina è tutta sua, condivisa con Berardi (doppietta) e il "solito noto" Frattesi, ma comunque con il suo faccione sorridente in primo piano. E capire perché non è difficile: ritorno in Nazionale dopo una vita (tre anni, Italia-Moldavia 6-0 del 10 ottobre 2020), quando ormai l'azzurro sembrava utopia, e gol stappa partita con un destro sotto il sette. Non solo: primo gol assoluto in Nazionale della sua carriera alla tenera età di 34 anni, cosa che fa di lui il più vecchio giocatore a segnare per la prima volta con l'Italia. Inutile dire che la gioia di Giacomo Bonaventura è evidente: "E' un'emozione grande - dice -, segnare con la Nazionale è una cosa speciale. Oggi abbiamo affrontato una squadra chiusa ed era importante sbloccare la partita. Sono strafelice".

Vedi anche Qualificazioni Euro 2020 Le pagelle di Italia-Malta: Bonaventura e Berardi, qualità e gol

E ancora: "Tornare in Nazionale? Ci ho sempre sperato, anche se più passava il tempo e meno chance avevo - ha aggiunto -. Sono contento, mi sento bene e sto giocando alla grande con il club. Spero di dare una mano". "Dieci anni fa il centrocampista si faceva in maniera totalmente diversa, si giocava in maniera più attendista - ha aggiunto parlando dell'evoluzione del suo ruolo -. Ora si corre in avanti e si pressa di più. Anche a livello tecnico bisogna alzare il livello. Poi è importante lo smarcamento - ha concluso -. In questo sono agevolato perché il mister ci chiede le stesse cose che facciamo alla Fiorentina".

Vedi anche qualificazioni euro 2024 Italia, Spalletti: "Stiamo crescendo, ora Wembley ci dirà le nostre potenzialità"

E proprio la Fiorentina ha voluto celebrare Bonaventura con un post affettuoso sui social: "Jack, siamo fieri di te".