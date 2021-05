ID.3, l'elettrica per la città: zero emissioni locali e anima sportiva

contenuto sponsorizzato

Motore da 204 CV con quattro modalità di guida, oltre 500 km di autonomia, ricarica rapida e tanta tecnologia di serie

Dopo il Maggiolino e la Golf, Volkswagen presenta un nuovo modello destinato a diventare un'altra pietra miliare della storia della mobilità. Si chiama ID.3 ed è la vettura che ha dato inizio alla rivoluzione elettrica a zero emissioni della casa tedesca. Un progetto innovativo, ma anche accessibile e con zero compromessi sia per quanto riguarda l'utilizzo, sia per le prestazioni.

Sviluppata sulla piattaforma modulare MEB, ID.3 è un'auto multiuso con una grande manovrabilità e un cuore sportivo. Un modello perfetto per la città e le ZTL, ma non solo. L'autonomia di ID.3 è di oltre 500 km e per caricare l'80% della batteria serve circa mezz'ora. Ricarica che ormai non rappresenta più un problema di rete con 150mila punti pubblici in tutta Europa e oltre 10mila in Italia. Un mix di tecnologia, design e prestazioni capace di rompere con la tradizione, ridefinire il concetto di auto elettrica e scandire l'inizio di una nuova era per la mobilità sostenibile.

Chi si mette al volante di ID.3 del resto, può farlo senza compromessi. Sotto il cofano la ID.3 è spinta da un propulsore elettrico da 150 kW (204 CV). Motore potente a trazione posteriore in grado di garantire alte prestazioni e guida sportiva. Il concept tecnico della vettura, infatti, assicura un baricentro basso e una distribuzione equilibrata dei carichi sugli assi. Caratteristiche che rendono la ID.3 agile e scattante.

Sul mercato la ID.3 viene introdotta in due varianti tecniche che si distinguono per la batteria. Nella "ID.3 Pro Performance" la capacità utilizzabile è di 58 kWh, che si traduce in un'autonomia di 426 km (ciclo WLTP) e un'accelerazione da 0-100 km/h di 7,3 secondi. La "ID. Pro S" è invece dotata di una batteria con una capacità di 77 kWh che garantisce un'autonomia di 549 km (ciclo WLTP) e un'accelerazione da 0-100 km/h di 7,9 secondi. Quattro le modalità di guida che si possono selezionare attraverso il touch screen: eco, comfort, sport e individual. Spostando poi il selettore sulla lettera "B" si inserisce la funzione "brake" che aumenta il freno motore e, di conseguenza, anche il recupero dell'energia in rilascio e in frenata.

Ma l'anima sportiva non è l'unico plus di ID.3. Da un punto di vista del design, infatti, la vettura si presenta con caratteristiche uniche. La linea è essenziale, ricercata e iconica. L'abitacolo open space è invece ampio e curato nei minimi dettagli. A bordo quasi tutte le funzioni sono gestite tramite sistemi touch o con comandi vocali. L'ID. Light comunica visivamente con i passeggeri e l'Head-up Display con realtà aumentata fonde tecnologia e realtà. Tutti i sistemi avanzati di assistenza alla guida di ultima generazione completano inoltre la ricchissima dotazione di serie hi-tech capace di garantire una guida più rilassata e sicura. Ma non è tutto qui. Il sistema di infotainment di ID.3 è infatti compatibile sia con Apple CarPlay wireless, sia con Android Auto. E in più ci sono tre anni di servizi inclusi "We Connect" e, dalla prossima estate, aggiornamenti regolari over-the-air per beneficiare sempre di nuove funzioni.