Subaru Forester 4DVENTURE, la compagna di viaggio perfetta

contenuto sponsorizzato

Generazione dopo generazione, Subaru è sempre riuscita a spingersi più in là, verso l’orizzonte del progresso, producendo macchine non lontane dall’ideale dell’automobile perfetta per sicurezza, comodità, capacità di avvolgerti e abbracciarti con una guida efficiente, ben ancorata all’asfalto. E la nuova Subaru Forester e-BOXER, che si ripresenta sul mercato con la special edition super-accessoriata 4DVENTURE, rispecchia proprio questo identikit. A distanza di un anno dal lancio dell’ultima generazione, viene introdotta una serie speciale dal forte contenuto emozionale. Un SUV per chi cerca un look sportivo e intraprendente.

Restano le caratteristiche tecniche di una macchina che dal 1997, anno di ingresso sul mercato della iconica Subaru Forester, è considerata l’auto ideale con cui viaggiare per versatilità, spaziosità e robustezza, senza perdere quella forma squadrata che l’ha resa un’immagine del marchio Subaru. La Forester è dagli esordi il SUV ante litteram, nata concettualmente per essere una Station Wagon più muscolare rispetto a ciò che presentava il mercato. Indubbiamente, qualcosa che ha ridisegnato le abitudini dei consumatori.

Quattro generazioni dopo – l’ultima, la quinta, lanciata nel novembre 2019 –, la Subaru Forester e-BOXER in versione 4DVENTURE è stata rivisitata e ringiovanita all’esterno, mantenendo le due tecnologie distintive che accompagnano la casa delle Pleiadi fin dai suoi esordi:

- Il motore Boxer da 150 cavalli, composto da 4 cilindri da 2 litri, che restituisce una macchina ben bilanciata dal baricentro basso.

- La trazione integrale permanente Symmetrical All-Wheel Drive (SAWD), garanzia di aderenza, controllo e stabilità che rende allo stesso tempo sicura e piacevole la guida.

Pur essendosi presa la scena più per la sua concretezza che per il suo design, la Forester si è evoluta negli anni fino a raggiungere una riconoscibilità stilistica che la versione 4DVENTURE accentua con dettagli inediti. Questa special edition non solo si adatta alla città, ma è perfetta anche per l’avventura e per chi ama vivere l’outdoor e lo sport, con un look accattivante e intraprendente. Un’attenta valutazione dei mutati stili di vita della clientela, sia quella già acquisita che quella potenziale, ha indirizzato la progettazione verso una nuova vettura esteticamente più aggressiva, in cui risaltano a colpo d’occhio i diversi elementi distintivi arancioni.

All’esterno troviamo degli inserti orange su paraurti anteriore e posteriore, profili laterali e barre al tetto, con cerchi in lega da 18’’ in colorazione scura, il badge e-BOXER che riprende i colori chiave (scritta arancio su fondo nero) e lo speciale badge 4DVENTURE, rappresentativo della serie. All’interno, spiccano i profili delle bocchette di ventilazione e del cambio, così come arancioni sono anche le cuciture su plancia, volante, portiere e sedili, per questa edizione idrorepellenti. I rivestimenti delle portiere, la vasca baule bassa e i tappetini (anteriori e posteriori) sono waterproof. Due i colori disponibili: Crystal White Pearl (bianco perla) e Magnetite Grey Metallic (grigio scuro metallizzato). E per non farsi mancare nulla, i clienti che acquisteranno la versione 4DVENTURE beneficeranno a titolo gratuito di un pack di accessori originali tra cui una torcia ricaricabile, una scatola porta oggetti, delle barre porta tutto in alluminio e un accessorio a scelta tra porta bici, porta sci o porta kayak.

Ma la Forester 4DVENTURE, oltre ad essere nata per l’avventura, offre tutto quello che troviamo di serie sull’allestimento PREMIUM, dal cambio automatico a variazione continua Lineartronic, opportunamente modificato per ospitare al suo interno il motore elettrico del nuovo powertrain ibrido e-BOXER, fino all’EyeSight, l’innovativo e acclamato sistema a due telecamere stereo di Subaru in grado di offrire una sicurezza preventiva estremamente affidabile, riducendo lo stress di guida al conducente. È un’auto nata per farsi notare, ma senza rinunciare a stabilità e comfort.

La Forester ha attraversato generazioni e rivoluzioni tecnologiche, mantenendosi fedele a requisiti fondamentali per Subaru come versatilità, comfort e sicurezza. Ora la 4DVENTURE è tra noi, una special edition nata per esplorare e sorprendere, con uno stile più sportivo che mai.