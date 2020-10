L’obiettivo di Subaru: raggiungere un livello di sicurezza inimitabile

contenuto sponsorizzato

È da oltre 50 anni che in casa Subaru si investe in brevetti e tecnologie che aumentano il livello di sicurezza totale del conducente. L’ultimo modello di Forester e-BOXER, da questo punto di vista, fornisce dei parametri elevatissimi, un concentrato di tecnologie che consentono al conducente di affrontare con la massima tranquillità possibile le più disparate condizioni di marcia.

La Forester e-BOXER 4DVENTURE utilizza il sistema a due telecamere stereo EyeSight, in grado di offrire una sicurezza preventiva che riduce lo stress di guida del conducente. È come avere un secondo paio di occhi sulla strada. Anzi, è meglio, perché quando rileva potenziali pericoli come veicoli, motocicli, biciclette e pedoni, l’EyeSight avvisa il conducente e, se necessario agisce sui freni.

Un esempio: nella funzione Adaptive Cruise Control (ACC), l’EyeSight si adatta a distanza e andatura della vettura che precede variando la velocità della nostra 4DVENTURE così da mantenere costante la distanza di sicurezza. Se il veicolo davanti frena bruscamente o vi è un ostacolo improvviso, si attiva il Pre-Collision Braking System: il guidatore viene avvisato di un possibile impatto e, in caso di mancato intervento, i freni vengono azionati autonomamente per rallentare o fermare il veicolo e la collisione può essere così evitata, o il danno risultante può essere diminuito.

Ma oltre all’EyeSight, la 4DVENTURE presenta anche altre tecnologie di sicurezza preventiva come il DMS (Driver Monitoring System), un sistema di monitoraggio che, riconoscendo automaticamente la fisionomia del conducente, rileva eventuali segnali di fatica o distrazione e lo allerta con una spia luminosa e un segnale acustico.

E non dimentichiamo il sistema di serie Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), che comprende il Blind Spot Detection (BSD), il Lane Change Assist (LCA) e il Rear Cross Traffic Alert (RCTA). Attraverso dei sensori installati sul retro del veicolo, la 4DVENTURE rileva e ci segnala oggetti e veicoli che si trovano o stanno sopraggiungendo dietro di noi. Si evitano così rischi durante i cambi di corsia e potenziali pericoli di incidente durante la retromarcia su strade con traffico trasversale. Allo stesso modo opera il Reverse Automatic Braking (RAB): quattro sensori ad ultrasuoni annegati nel posteriore rilevano possibili ostacoli in retromarcia. In caso di possibile collisione, ci avverte e, qualora non utilizzassimo i freni, il sistema provvede a frenare autonomamente per prevenire l’eventuale impatto.

Un altro punto di forza della Subaru Forester e-BOXER 4DVENTURE è il leggendario Symmetrical All-Wheel Drive (SAWD), il sistema di trazione integrale che distribuisce la coppia motrice su tutte e quattro le ruote in modo equilibrato. Questo garantisce una migliore trazione anche su terreni scivolosi e strade dissestate, aumentando quindi la sicurezza della vettura. La funzione attivabile X-MODE, poi, permette una differente regolazione dei principali componenti dell’automobile come trasmissione, sistema di trazione e impianto frenante per affrontare al meglio i percorsi in cattive condizioni o con superfici scivolose.

La trazione integrale della 4DVENTURE si sposa alla perfezione con la Subaru Global Platform (SGP), la nuova piattaforma Subaru che disegna un corpo vettura estremamente rigido, capace di ridurre al minimo le vibrazioni, di far lavorare al meglio le sospensioni e di stabilizzare il veicolo sia in velocità in rettilineo, che in percorrenza di curva. Il basso centro di gravità, la SGP e la trazione SAWD si traducono in un mezzo che risponde perfettamente ai comandi del conducente per un’esperienza di guida indimenticabile.

Una progettazione attenta e responsabile, con i più moderni e sofisticati sistemi di assistenza alla guida, consente quindi alla Subaru Forester e-BOXER 4DVENTURE di soddisfare i più elevati standard di sicurezza.