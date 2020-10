Le stelle di Subaru: identità e garanzia di sicurezza

contenuto sponsorizzato

Le stelle fanno parte del DNA Subaru. Da un lato perché il termine “Subaru”, in giapponese, indica l’ammasso stellare delle Pleiadi. Dall’altro perché questo rapporto diretto con le stelle si traduce anche in garanzia di massimi risultati in quelli che sono i test di sicurezza firmati Euro NCAP.

La Subaru Forester e-BOXER, infatti, ha ottenuto il punteggio più alto di cinque stelle nel test delle prestazioni di sicurezza del Programma europeo di valutazione delle nuove auto (Euro NCAP) del 2019. La nuova Forester ibrida ha fatto registrare prestazioni eccezionali in tutte e quattro le aree di valutazione (Occupanti adulti, Occupanti bambini, Utenti vulnerabili della strada, Safety Assist), ben al di sopra della soglia minima richiesta e con una media complessiva elevata. In particolare, la nuova Forester ha ottenuto il punteggio più alto di sempre nel test di sicurezza dei bambini. Euro NCAP ha commentato nel rapporto ufficiale sui crash test: “In entrambi gli esperimenti di barriera frontale e laterale, la protezione di tutte le aree critiche del corpo è stata positiva per entrambi i manichini. L'airbag del passeggero anteriore viene automaticamente disattivato quando un sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro viene messo in quella posizione di seduta. Le prove hanno dimostrato che il sistema ha funzionato in modo solido e per questo è stato premiato”.

Queste eccezionali prestazioni di sicurezza in caso di incidente sono state ottenute grazie alla Subaru Global Platform (SGP). La SGP ha portato a dimensioni maggiori del corpo vettura e a un innalzamento della rigidità del telaio del 70%. L'assorbimento di energia dell'impatto è addirittura migliorato del 40% rispetto ai modelli attuali. Insieme a questa solida struttura del corpo, altre caratteristiche di sicurezza come i 7 airbag, incluso un airbag SRS per le ginocchia installato sul sedile del conducente, garantiscono le prestazioni di sicurezza in caso di collisione del nuovo modello.

Per rendere la nuova Forester più sicura che mai, sono state anche impiegate nuove tecnologie di sicurezza preventiva come il sistema di assistenza alla guida EyeSight (link) e il suo pacchetto di funzioni di sicurezza come il Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), il Driver Monitoring System (una nuova tecnologia di riconoscimento facciale che avverte il guidatore in caso di fatica o distrazione) e non solo.

La Forester e-BOXER ha ricevuto anche il premio (sempre da Euro NCAP) come Best in Class del 2019 nella categoria Piccolo SUV/Monovolume. È il secondo prestigioso riconoscimento ottenuto da Subaru e segue quello ricevuto da Subaru XV e Impreza come Best in Class 2017 nella categoria Small Family Car. Questo è solo l’ultimo di una serie di premi di cui è già stata insignita la quinta generazione dell’iconico modello della casa delle Pleiadi: dopo aver ricevuto in Giappone lo JNCAP First Prize nel corso dei test di sicurezza del 2018 del Japan New Car Assessment Program (JNCAP), per la Forester è arrivato anche il Grand Prix Award JNCAP per la valutazione delle prestazioni di sicurezza in caso di collisioni. Quest’ultimo riconoscimento fa seguito a quelli ottenuti da altri due modelli Subaru, l’Impreza e la Subaru XV, nel corso della valutazione del 2016/17.

Per Subaru, la sicurezza integrale è l’obiettivo più importante da perseguire. L’impegno in questa direzione della casa giapponese si basa su quattro pilastri: la sicurezza primaria che vive nella progettazione e nel design, la sicurezza preventiva, data da tecnologie come il nuovo sistema di assistenza alla guida la sicurezza attiva e la sicurezza passiva che risiedono, ad esempio, nelle strutture rinforzate, nel motore BOXER e nella trazione integrale. Ecco perché scegliere Subaru significa scegliere una sicurezza a 360º, riconosciuta e premiata da Euro NCAP.