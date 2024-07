Europei, Olanda e Turchia cercano la via della semifinale dopo oltre un decennio

contenuto sponsorizzato

La squadra orange sembra favorita per il passaggio del turno secondo gli esperti di SisalTipster, tuttavia sarà necessario tenere d'occhio gli anatolici, in grado di eliminare agli ottavi l'Austria

© Getty Images Olanda-Turchia rappresenta una grande occasione per due compagini che non prendono parte alla semifinale di un Europeo da oltre un decennio. Un'occasione imperdibile per gli uomini di Ronald Koeman e per i ragazzi di Vincenzo Montella che potrebbero ribaltare i pronostici della vigilia aprendo un'improbabile strada verso la finale. Dopotutto gli Orange mancano a questi livelli dal 2004 quando vennero sconfitti dal Portogallo per 2-1, mentre i "Sultani" raggiunsero quel traguardo quattro anni dopo venendo eliminati dalla Germania a un passo dalla finale.

Una sfida che si prevede frizzante soprattutto complice gli ultimi precedenti che hanno visto le due compagini portarsi a casa una vittoria a testa a fronte di un numero particolarmente elevato di gol. Se il 24 marzo 2021 la Turchia si è imposta per 4-2 nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, il 7 settembre successivo l'Olanda ha restituito il favore aggiudicandosi i tre punti con un tennistico 6-1. Dati che fanno pensare a un gol proveniente da ambedue le parti del campo come valutato dagli esperti di SisalTipster che hanno fissato al 53% le chance che ciò accada.

Nonostante gli ultimi precedenti siano pressoché in parità, il cammino delle squadre fa pendere i pronostici verso Cody Gakpo e compagni complice l'esaltante vittoria per 3-0 sulla Romania. Questo risultato ha ridato fiducia negli Orange che hanno il 60% di possibilità di portarsi a casa il successo nei primi novanta minuti a dispetto del 16% dei turchi, in grado di passare il turno grazie a una doppietta di Merih Demiral contro l'Austria. Difficile, ma non impossibile nemmeno il pareggio previsto al 24% con conseguente ricorso ai supplementari e, nel 12% dei casi, anche ai rigori. Tutto ciò amplia le chance di Hakan Cahlanoglu e colleghi che si ritroverebbero il 27% di possibilità di passare il turno a fronte di un 73% per gli avversari.

Se tutto fa pensare un passaggio di turno per l'Olanda, gli eredi di Johan Cruijff e Marco Van Basten dovranno tentare di andare a segno per primi visto che gli sfidanti hanno trovato la via del gol nei minuti iniziali pressoché sempre nel corso di questi Europei. Nonostante questa statistica, gli esperti di SisalTipster prevedono un vantaggio olandese al 62% a fronte di un 30% per gli anatolici che dovranno puntare ad aggredire subito la porta avversaria per pensare di conquistare un'impresa dal sapore storico.