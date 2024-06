Europei: Inghilterra e Francia vogliono prendersi la vetta dei gironi C e D, l'Italia guarda da vicino

contenuto sponsorizzato

Gli inglesi dovranno sconfiggere la Slovenia per evitare di attendere il risultato della Danimarca, mentre la Francia sarà chiamata a superare la Polonia già eliminata e cercar di fare meglio dell'Olanda, in campo contro l'Austria

© Getty Images Si prospetta una giornata particolarmente intensa per gli Europei di calcio che martedì 25 giugno vedranno la chiusura sia dei gironi C e D. Gruppi che interessano particolarmente anche l'Italia che dovrà guardare in particolare alle sfide fra Inghilterra e Slovenia e Danimarca e Serbia da una parte, fra Francia e Polonia e Olanda e Austria dall'altra per conoscere le possibili sfidanti nei quarti di finale. Ovviamente sarà necessario superare gli ottavi di finale, tuttavia alcune di queste potrebbero inserirsi sulla strada verso il titolo.

Più facile da decifrare appare l'esito del girone C con l'Inghilterra al comando con quattro punti forti della vittoria all'esordio sulla Serbia e del pareggio con la Danimarca. Agli inglesi basterà imporsi nella sfida contro la Slovenia per mantenere la leadership oppure sperare in un mancato successo degli scandinavi che porterebbe di conseguenza all'accesso diretto indipendentemente dal risultato emerso.

Secondo gli esperti di SisalTipster le possibilità che ciò accada sono alte tanto che un eventuale primo posto della squadra di Gareth Southgate è previsto all'82% a dispetto del 10% per la Danimarca e all'8% per la Slovenia. Dopotutto fare risultato con la Slovenia non sembra impossibile visto che Jude Bellingham e compagni hanno il 68% di chance di farcela a confronto dell'eventuale pareggio previsto al 21% e al colpaccio degli uomini di Matjaž Kek fissato all'8%.

Qualora l'Inghilterra dovesse riuscire a prendersi il primo posto, sarebbe inserita nell'ottavo di finale parallelo a quello dell'Italia con uno scontro ai quarti che potrebbe diventare fattibile, mentre la seconda finirebbe dall'altra parte del tabellone contro la Germania che si è portata a casa in extremis il successo nel gruppo A grazie alla rete nel recupero di Niklas Fullkrug. Chi potrebbe trovarsi in quella condizione è la Danimarca che sarà chiamata comunque a fare punti per evitare spiacevoli sorprese e trovarsi addirittura fuori nel caso in cui arrivasse una sconfitta con la Serbia.

Forti del pareggio in rimonta con la Slovenia, Dusan Vlahovic e compagni sono pronti a vendere cara la pelle e tentare un sorpasso sull'undici di Kasper Hjulmand, un'eventualità prevista al 30%. Leggermente più probabile la vittoria dei danesi, fissata al 43%, mentre si aggira attorno al 27% il pareggio che eliminerebbe di fatto la Serbia e costringerebbe la Danimarca a sperare nell'Inghilterra.

Se l'Inghilterra riuscirà a passare il turno da prima, potrebbe trovarsi di fronte una fra Austria, Francia e Olanda, tutte e tre ancora in lotta per la conquista del girone D. I britannici avranno di fronte la terza di quel raggruppamento e la favorita sembra essere proprio la compagine di Vienna, accreditata soltanto con il 9% di possibilità di passare per prima rispetto al 33% per l'Olanda e il 58% per la Francia. I ragazzi di Ralf Rangnick saranno posti di fronte agli Orange che hanno il 43% delle chance di portare a casa i tre punti. Più ridotte le percentuali riguardanti il pareggio o un'affermazione austriaca, quotate rispettivamente al 32% e al 25%.

La vittoria potrebbe però non bastare agli uomini di Ronald Koeman per strappare la leadership del gruppo visto che la Francia si troverà di fronte la Polonia già eliminata e senza particolari pretese. La squadra di Robert Lewandoski ha subito cinque gol a fronte dei due realizzati perdendo entrambe gli incontri, un motivo per cui il successo è previsto al 10%, mentre il segno X è calcolato al 17%. Elevate le possibilità, sempre secondo gli esperti SisalTipster, per Kylian Mbappé e compagni che partono con il 73% dei casi di successo, magari con un risultato rotondo che permetterebbe loro di superare nella differenza reti l'Olanda e balzare al comando del girone.

In tal caso la Francia si troverebbe con ogni probabilità sulla strada di Belgio e Portogallo, mentre l'Olanda rimarrebbe dalla parte di tabellone con l'Italia per un possibile scontro in semifinale con l'undici di Luciano Spalletti.