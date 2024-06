Europei: il Portogallo vuole il riscatto contro la Slovenia, gli adriatici provano il colpaccio  

contenuto sponsorizzato

I lusitani sono reduci dalla sconfitta contro la Georgia, tuttavia dovranno evitare un passaggio ai supplementari

© Getty Images Dopo la sconfitta a sorpresa contro la Georgia, il Portogallo è chiamato a un cambio di passo in vista degli ottavi di finale di Euro 2024. Le vittorie contro Repubblica Ceca e Turchia non sono bastate per convincere i sostenitori dei lusitani che dovranno ritrovare il filo del successo contro la Slovenia, alla seconda partecipazione nella rassegna continentale.

Gli uomini di Matjaž Kek hanno infatti incassato tre pareggi nella fase a gironi fermando sullo 0-0 l’Inghilterra e mancando la possibilità di passare per secondi a causa di un cartellino giallo in più rispetto alla Danimarca. Un risultato che è bastato a evitare una prematura eliminazione arrivata invece nel 2000 con la Spagna e che potrebbe essere ulteriormente ribaltato grazie al recente precedente a favore degli adriatici.

L’ultima volta che le due compagini si sono incontrate in amichevole, lo scorso 26 marzo, la Slovenia si è imposta per 2-0 sui ragazzi di Roberto Martinez tanto da allungare una striscia positiva ancora viva che ha visto Sesko e colleghi perdere per l’ultima volta nel novembre 2023 contro la Danimarca durante le qualificazioni per gli Europei.

Nel girone la Slovenia non si è fatta mettere sotto dagli scandinavi, nonostante ciò gli esperti di Sisal Tipster vedono nettamente favorito il Portogallo che ha il 67% delle possibilità di imporsi nei primi novanta minuti. Per Jan Oblak e compagni c’è solo l’11% di chance che ciò accada, mentre un eventuale pareggio al tempo dei tempi regolamentari con conseguente passaggio ai supplementari è previsto al 22%.

Nonostante ciò un pareggio non sarebbe per nulla da escludere visto che gli sloveni ne hanno infilati ben tre nel corso delle qualificazioni tenendo testa ad avversarie del calibro decisamente più elevato, le speranze che arrivi un colpaccio sono ferme al 20% rispetto al Portogallo che si presenta alla vigilia della sfida con l’80% di chance di raggiungere nuovamente ai quarti di finale, un traguardo mancato, negli ultimi ventotto anni, soltanto nel 2020.

Visti i precedenti nel corso della fase a gironi, è difficile pensare che gli adriatici riescano a segnare tanto che le possibilità che non venga scalfita la porta di Diogo Costa è quotata al 51%, mentre una rete di Benjamin Šeško è prevista al 18% rispetto al 45% per Cristiano Ronaldo che deve andar ancora in gol nel corso di questo Europeo.