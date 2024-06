Europei: dopo la grande paura l’Italia vuole i quarti, ma occhio alla Svizzera

contenuto sponsorizzato

Gli azzurri hanno il 55% delle possibilità di passare il turno secondo gli esperti di SisalTipster, tuttavia una vittoria nei tempi regolamentari è quotata soltanto al 39%

© Getty Images Dopo la grande gioia per il gol di Mattia Zaccagni, è arrivato il momento per l’Italia di tornare in campo agli Europei e giocarsi il tutto per tutto contro la Svizzera. La grande emozione per il pareggio con la Croazia ha caricato gli azzurri che cercheranno ora di superare l’ostacolo degli ottavi di finale per proseguire la strada verso la finale di Berlino, divenuta più agevole grazie a quella rete in pieno recupero.

Consapevoli di aver rischiato di uscire già durante la fase a gironi, gli uomini di Luciano Spalletti appaiono leggermente favoriti rispetto ai rosso-crociati che non hanno subito alcuna sconfitta nel loro percorso in Germania. Secondo gli esperti di SisalTipster, la compagine tricolore avrebbe il 39% di possibilità di portare a casa il passaggio del turno al termine dei novanta minuti rispetto al 29% degli svizzeri.

Un pareggio nei tempi regolamentari è tutt’altro che da escludere tanto da essere quotato al 32% con un eventuale soluzione nei restanti trenta minuti che appare più che probabile. L’arrivo ai calci di rigore è previsto soltanto nel 18% dei casi. Qualsiasi sarà la formula che deciderà chi affronterà la vincente fra Inghilterra e Slovacchia ai quarti, l’Italia sembra comunque favorita per passare il turno con il 55% delle chance rispetto al 45% degli uomini di Murat Yakin.

Difficile vedere tanti gol in questa sfida secondo gli esperti di SisalTipster che fissano attorno al 63% le speranze di vedere meno di tre gol totali, come già accaduto in dodici degli ultimi quindici confronti. Una situazione che potrebbe favorire un eventuale “cleen sheet” per Gianluigi Donnarumma, previsto al 38% come già accaduto nella sfida ai gironi di Euro 2020. A fronte di ridotte chance di gol, i protagonisti delle azioni decisive (gol o assist) potrebbero essere Dan Ndoye (26%) o Federico Chiesa (34%).