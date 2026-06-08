Lindahls Protein, la "buona scelta" che fa la differenza nello sport

© Ufficio Stampa
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Ci sono giorni in cui il cambiamento non passa da una grande rivoluzione, ma da una piccola decisione: allacciarsi le scarpe e uscire a correre, oppure scegliere uno spuntino che dia energia senza appesantire. È l'idea che sta dietro al concetto "Good Move": ogni scelta, anche minima, può diventare un passo nella direzione giusta. Ed è qui che entra in gioco Lindahls Protein, brand di prodotti freschi con proteine pensati per chi fa attività sportiva e per chi cerca il benessere quotidiano senza rinunciare al gusto.
Il portafoglio è ampio e copre diversi momenti della giornata, dal pre e post allenamento alla colazione fino allo spuntino.
C'è Lindahls Protein Snack Cocco (3x40g): due fette di pan di Spagna che racchiudono una crema fresca, soffice e cremosa. È ricco in proteine - 16% - e senza zuccheri aggiunti (contiene lattosio, lo zucchero naturalmente presente nel latte).
La novità è invece il Lindahls Protein+ Snack Energy (formato 3x40g): uno snack fresco e cremoso, con vitamina B6 e magnesio, che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Senza zuccheri aggiunti è fonte di proteine con il 12%, il che lo rende un compagno pratico per l'attività sportiva.
Per chi cerca una soluzione da bere c'è il Lindahls Protein Drink (345g): una bevanda fresca dalla consistenza avvolgente, con 26g di proteine per bottiglia, senza zuccheri aggiunti e senza glutine. È senza grassi nelle varianti Fragola, Anguria e Tropical e a basso contenuto di grassi nel gusto Stracciatella. Quattro profili di gusto per non rinunciare alla parte più piacevole.