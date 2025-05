Tra Europa e salvezza: Lazio e Lecce si giocano tutto in 90 minuti

Fondamentale per il risultato finale sarà anche capire quale tra le due squadre sbloccherà per prima il risultato. In questo campionato, la Lazio ha trovato la rete del vantaggio in ben 25 occasioni, perdendo una sola partita, conquistando 18 vittorie e 6 pareggi. Numeri leggermente inferiori per il Lecce, in vantaggio in 12 occasioni, con 7 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte. Sono, inoltre, 24 le reti messe a segno dalla Lazio nei primi tempi, mentre quelle del Lecce si fermano a 12. Per questo motivo, la squadra di Baroni ha il 57% di chance di trovare la rete nella prima frazione, mentre quella di Giampaolo solamente il 33%. Attenzione anche all’utilizzo della tecnologia, che potrebbe influire sull’andamento del match: un consulto al VAR da parte del direttore di gara, secondo gli esperti SisalTipster, è dato al 26%.