Lazio-Inter, è già sfida scudetto? Baroni punta su Noslin, Inzaghi con la certezza Thuram

Tra i calciatori più in forma delle due squadre ci sono sicuramente Tijani Noslin e Marcus Thuram. Il primo, scoperto proprio da Baroni al Verona nella passata stagione, è reduce dalla tripletta in Coppa Italia contro il Napoli e dall’assist che ha portato al gol di Isaksen contro i partenopei nell’ultima sfida di campionato. Una rete o un passaggio vincente contro l’Inter sono del 34%. In casa Inter, gli attaccanti hanno un po’ le polveri bagnate e Marcus Thuram continua a tener in piedi la barca nerazzurra: l’attaccante francese ha già messo a segno 11 gol e fornito 6 assist, rendendosi protagonista anche nell’ultima sfida di campionato con il Parma, dove ha segnato il gol del momentaneo 3-0. Potrebbe ripetersi anche all’Olimpico e le possibilità che entri nel tabellino della sfida sono del 51%.