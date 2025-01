Gasperini sfida Vanoli: Atalanta-Torino è sfida a suon di gol

Dopo la vittoria con il Como, e il pareggio in Champions League con il Barcellona, l’Atalanta si rituffa in campionato contro il Torino. I bergamaschi hanno perso terreno dalla capolista Napoli, che ora dista ben 7 lunghezze, e devono battere i granata, sperando in una contemporanea sconfitta dei partenopei (impegnati con la Roma), per riavvicinare la testa della classifica. Proprio per questo motivo, gli esperti SisalTipster vedono ampiamente favorita la squadra di casa: il successo tra le mura amiche è dato addirittura al 66%.