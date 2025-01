Fiorentina-Napoli, tra Europa e scudetto: è sfida del gol tra Kean e Lukaku

Il 2025 della Serie A si apre subito con una partita di cartello: al Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Napoli. Una gara che vale molto per entrambe le squadre, rispettivamente seconda e quinta in classifica: i viola sono reduci dal pareggio in rimonta in casa della Juventus ma non vincono da quattro turni mentre la squadra di Conte va a caccia della quinta vittoria nelle ultime sei uscite. Proprio per questo motivo, gli esperti SisalTipster danno come favorito il Napoli, vincente al 40%. Leggermente più basse le altre due percentuali: la vittoria della Fiorentina e il pareggio sono date entrambe al 30%. Questi dati confermano il possibile andamento della gara, una sfida con pochi gol. Vista la posta in palio, e la bravura delle difese (prima e seconda del campionato), gli esperti SisalTipster si aspettano una gara abbastanza bloccata e la probabilità che vengano segnati meno di tre gol in totale è del 56%.