Coppa Italia, Empoli-Bologna: centrare la finale per fare la storia

Vincere per fare la storia. È questo l’obiettivo di Empoli e Bologna che si sfidano in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia, in programma martedì 1 aprile alle 21. Nell’ultimo weekend di campionato, entrambe le squadre hanno raccolto punti: i toscani hanno pareggiato 1-1 in casa del Como, mentre la squadra di Italiano ha battuto 1-0 il Venezia in trasferta. I ragazzi di D’Aversa non ha mai centrato la finale di Coppa nella propria storia, mentre i rossoblù non la raggiungono da ben 51 anni (1974), quando vinsero 5-4 il trofeo ai rigori contro il Palermo con lo storico capitano Giacomo Bulgarelli ad alzare la coppa nel cielo di Roma. Gli unici due confronti tra le squadre in questa competizione risalgono al 2001, con una vittoria per parte, mentre i due precedenti in stagione sono entrambi terminati in pareggio.