Bologna-Lazio, spareggio per la Champions

Tre punti per continuare ad alimentare il sogno Champions League: Bologna-Lazio è già una sfida da dentro o fuori. I padroni di casa, che nell’ultimo turno hanno trovato il primo successo esterno nel 2025 in casa del Verona, hanno un solo punto di distacco dalla squadra biancoceleste, reduce dal pareggio casalingo con l’Udinese. Per entrambe le squadre, vincere sarebbe fondamentale per mettere pressione alla Juventus (a quota 52 punti in classifica), impegnata nell’ostica sfida di Firenze con la Fiorentina. Nonostante la Lazio sia imbattuta da ben sei giornate, gli esperti SisalTipster vedono come favorita per la vittoria il Bologna, reduce da tre successi consecutivi.