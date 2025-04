Atalanta-Bologna, spareggio Champions: in palio c’è il terzo posto

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida tra il secondo e il quarto miglior attacco della Serie A. Infatti, la squadra di Gasperini ha messo a segno 63 gol in campionato, mentre quella di Italiano 51. Nonostante i numeri positivi, in campionato l’Atalanta non ha trovato la via della rete in cinque delle ultime sette gare. Proprio per questo motivo, gli esperti SisalTipster credono che ci sia il 47% di probabilità di vedere una sola squadra trovare la via del gol. Percentuale che viene sostenuta anche dai numeri: infatti, le ultime 8 partite in Serie A della Dea hanno avuto questo esito finale. Attenzione anche alle incognite, che potrebbero caratterizzare il corso del match. Infatti, le sfide tra le squadre di Gasperini e quelle di Italiano, da sempre, sono state all’insegna dell’equilibrio, motivo per il quale qualsiasi episodio potrebbe risultare decisivo per l’esito finale. Ad esempio, l’intervento del VAR per correggere una decisione arbitrale, è offerto al 26%.